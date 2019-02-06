شكرا لقرائتكم خبر عن خطة النواب تناقش حصاد وزارة التعليم العالى فى 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إجتماعأً اليوم الأربعاء، لمناقشة المنفذ الفعلي للسنة المالية 2017/2018 لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما يخص الجامعات والمستشفيات التابعة لها طبقا لموازنة البرامج والأداء، وماتم انجازة ومؤشرات أداء عن كل ربع سنوي خلال السنة المالية 2017/2018.

كما من المتوقع أن تتسلم اللجنة، المنفذ الفعلي (الربع الثاني) من موازنات البرامج والأداء للعام المالي 2018/2019 وكذلك موافاتها بدور كل من وزارة وجهة تابع لها في استيراتيجة 2030 وبرنامج عمل الحكومة لعدد من الوزارات.، ومنها التعليم والبحث العلمي، الثقافة، شئون المصريين بالخارج.

وتشمل الوزارات المتوقع أن ترسل للجنة دورها في استراتيجية 2030 ، البترول والثروة المعدنية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، القوي العاملة، التجارة والصناعة، الشباب والرياضة، البيئة، النقل.