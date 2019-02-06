ترامب يعد بـ "نهج جديد" للحروب التي تقودها الولايات المتحدة

اليوم الجديد وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطابه السنوي أمام الكونغرس بـ"نهج جديد" للحروب التي تقودها الولايات المتحدة. ونشر المكتب الصحفي في البيت الأبيض مقتطفات من خطاب ترامب أمام الكونغرس، قوله: "كمرشح رئاسي، أعد بنهج جديد (للحروب). الدول العظمية لا تقاتل في حروب لا نهاية لها".

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