محكمة المطبوعات دانت صحافيين في الاخبار بالحبس والتغريم

أصدرت ​محكمة المطبوعات​ في ​بيروت​ برئاسة القاضي رفول البستاني وعضوية المستشارين هبة عبدالله وناديا ​جبرايل​ قرارا حمل الرقم 20/2018 تاريخ 4/12/2018، في دعوى سيزان الخوري يوحنا ضد جريدة "​الاخبار​" حول مقال نشر في العدد 1383 تاريخ 8/4/2011 بالخط العريض يحمل عنوان "السيدة التي تتحكم في أحوال اللبنانيين"، قضى بإدانة كل من المدعى عليهما المدير المسؤول في جريدة "الاخبار" ابراهيم محمد علي الامين وكاتب المقال غسان بسام سعود بمقتضى المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل بحبسهما مدة ثلاثة اشهر وتغريمهما بمبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية، وإنزال العقوبة تخفيفا سندا للمادة 254 عقوبات بالغرامة بقيمة خمسمائة الف ليرة لبنانية وإلزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن في ما بينهما بدفع مبلغ خمسمائة الف ليرة بمثابة تعويض عن العطل والضرر.

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