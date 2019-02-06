مراد: نجاح الحكومة او فشلها يعتمد على ملف القضاء على الفساد

أكد عضو اللقاء التشاوري النائب ​عبد الرحيم مراد​ أن "على ​الحكومة​ الجديدة أن تبذل جهدا كبيرا لإصلاح الوضع"، مشيرا الى انه "يجب ان تكون علاقتنا مع ​سوريا​ لان المصالح تقتضي ذلك وهذا مثبت في ​الدستور​ اللبناني".وفي حديث تلفزيوني رأى مراد أن "نجاح الحكومة او فشلها يعتمد على ملف القضاء على ​الفساد​".

من جهة اخرى اوضح مراد أن "الجانب ال​اسرائيل​ي يعلم ان ​المقاومة​ اليوم لديها امكانيات اكبر من تلك التي كانت لديها في ​حرب تموز​ وهذا يشكل عامل ردع في مواجهة اسرائيل".