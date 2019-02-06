مراد: نجاح الحكومة او فشلها يعتمد على ملف القضاء على الفساد

أكد عضو اللقاء التشاوري النائب عبد الرحيم مراد أن "على الحكومة الجديدة أن تبذل جهدا كبيرا لإصلاح الوضع"، مشيرا الى انه "يجب ان تكون علاقتنا مع سوريا لان المصالح تقتضي ذلك وهذا مثبت في الدستور اللبناني".وفي حديث تلفزيوني رأى مراد أن "نجاح الحكومة او فشلها يعتمد على ملف القضاء على الفساد".
من جهة اخرى اوضح مراد أن "الجانب الاسرائيلي يعلم ان المقاومة اليوم لديها امكانيات اكبر من تلك التي كانت لديها في حرب تموز وهذا يشكل عامل ردع في مواجهة اسرائيل".
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