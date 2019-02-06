عباس:أوقفنا العلاقة مع أميركا بسبب قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

رأى الرئيس الفلسطيني، ​محمود عباس​، أن ​الولايات المتحدة​ الأميركية لا يمكنها أن تلعب دور الوساطة وحدها، مؤكدا ضرورة تشكيل آلية دولية متعددة الأطراف تشمل الرباعية ودول عربية.

وذكر عباس، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" ان "ما نقوله الآن إنه لا يمكن للولايات المتحدة أن تلعب دور الوساطة لوحدها، وهنالك ضرورة لتشكيل آلية دولية متعددة الأطراف تشمل أعضاء ​الرباعية الدولية​ وعلى رأسهم روسيا و​الاتحاد الأوروبي​ بالإضافة لأعضاء ​مجلس الأمن​ ودول عربية".

وأضاف الرئيس "أوقفنا العلاقة مع ​الإدارة الأميركية​ بسبب قرار الاعتراف ب​القدس​ عاصمة ل​إسرائيل​ ونقل سفارة بلادها إليها، ورفع ملف القدس واللاجئين عن الطاولة، وتشجيعها لإسرائيل على مواصلة ​الاستيطان​، إضافة لاتخاذها اجراءات عقابية أخرى ضدنا وضد ​الأونروا​".