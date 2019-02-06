اشار عضو المكتب السياسي في التيار الوطني الحر وديع عقل الى ان هجمة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي مبنية على كشف ملف الفساد في قوى الامن الداخلي، ونحن لم نرد الا بالطرق القانونية.
واكد عقل في حديث تلفزيوني، ان بقاء اتفاق مارمخايل يعود الى الرئيس ميشال عون وامين عام حزب الله السيد حسن نصرالله. واوضح ان وزير الخارجية جبران باسيل يتحدث عن قناعاته فيما خص موضوع العلاقات مع سوريا او موضوع العلاقة مع حزب الله. ولفت الى ان علاقة التيار الوطني الحر "طيبة" مع السوريين اليوم. واكد ان باسيل يحقق نجاحات كبيرة ان كان على صعيد خطابه السياسي او على صعيد الملف الحكومي، وهذا الموضوع سيعرضه على الدوام الى اشكالات.
واوضح ان كل ملفات الفساد تركتها حتى تتم التشكيلات القضائية، كما ان المشكلة الاخرى هي موضوع الحصانات السياسية، ودعا الاحزاب السياسية الممثلة في الحكومة والتي تنادي بمكافحة الفساد لرفع الحصانات عن الفاسدين.
كانت هذه تفاصيل خبر وديع عقل دعا لرفع الحصانات عن الفاسدين: نحن بإنتظار التشكيلات القضائية لمكافحة الفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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