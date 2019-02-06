ابرق رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ الى المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية آية الله السيد ​علي خامنئي​ مهنئاً بذكرى إنتصار الثورة الإسلامية. كما بعث ببرقيتين مماثلتين الى الرئيس الإيراني الشيخ ​حسن روحاني​ ورئيس ​مجلس الشورى​ الدكتور ​علي لاريجاني​. وأبرق بري ايضاً الى رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح مهنئاً بإعادة إنتخابه.

كانت هذه تفاصيل خبر بري ابرق الى خامنئي وروحاني ولاريجاني مهنئا بإنتصار الثورة الاسلامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.