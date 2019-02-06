النشرة: قوة اسرائيلية تفقدت الطريق العسكري بين العديسة وبوابة فاطمة

أفاد مراسل "​النشرة​" في حاصبيا أن "قوة اسرائيلية مدعومة بسيارتي جيب هامر تفقدت الطريق العسكري خلف الجدار العازل ما بين تلال ​العديسة​ و​مستعمرة المطلة​ مرورا ببوابة فاطمة​ في وقت تواصل فيه احدى الورش بحفر الخندق لتركيب مكعبات اسمنتيه، يقابله في الجانب اللبناني نقاط مراقبة مشتركة للجيش و​اليونفيل​ لمراقبة الوضع.

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