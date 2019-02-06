أسامة سعد استقبل وفدا من تجار صيدا

استقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب ​أسامة سعد​ في مكتبه في صيدا وفدا من تجار صيدا. وقد جرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع في السوق التجاري وما يعانيه التجار على مختلف الصعد من تراجع للحركة الاقتصادية والعوامل التي تؤدي الى تراجع الحركة الاقتصادية، و من بينها حال الطرقات المحفرة . كما جرى البحث في السبل التي يمكن لها أن تساعد في اعادة الروح الى ​الاسواق التجارية​ في المدينة.

يذكر أن اصحاب المحال التجارية قد رفعوا الصوت أكثر من مرة وطالبوا المسؤولين بالبلدية والوزارات المعنية العمل على معالجة جوانب الخلل في اوضاع الاسواق لكنهم لم يحصلوا على أي تجاوب.