المطران العمار: لكشف ملابسات جريمة مقتل هيثم الزين

أشار راعي أبرشيّة صيدا المارونيّة ​المطران مارون العمار​ وأبناء الأبرشيّة إلى انه "تلقينا بألم وحزن كبير نبأ مقتل المرحوم هيثم الزين من أبناء بلدة الزعروريّة الحبيبة". واستنكر هذه الجريمة النكراء، مطالبا ​القضاء اللبناني​ بكشف ملابساتها وتحقيق العدالة ومحاسبة الجاني من أجل الحفاظ على السلم الأهلي وحمايته"، لافتا إلى انه "لا يسعنا إلا أن نقدّر موقف عائلة المرحوم هيثم الزّين، ومواقف فاعليات وأبناء بلدة الزعروريّة الّذين تصرّفوا بحكمة ومناقبية، ووضعوا هذا الحادث الأليم في إطاره الفردي، وجنّبوا المنطقة ردّات فعل قطعوا فيها الطريق على كل أشكال الفتنة، وهذا ليس بغريب عن شيمهم وعاداتهم وتقاليدهم".

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