منخفض جوي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى طقس متقلب

أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في ​الطيران المدني​ بأن منخفضا جويا جنوب ​اليونان​ يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى طقس متقلب وماطر .

وتوقعت ان يكون طقس اليوم غائم وممطر مع انخفاض محدود ب​درجات الحرارة​ ورياح ناشطة، يتشكل ​الضباب​ على المرتفعات وتتساقط ​الثلوج​ نهارا على ارتفاع ٢٠٠٠ متر وما فوق وتتدنى ليلا لتلامس ١٨٠٠متر كما يتوقع حدوث عواصف رعدية خلال الليل.

كما اتوقعات ان يكون طقس الغد غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط امطار متفرقة تكون غزيرة مع تساقط لحبات البرد أحياناً و حدوث برق ورعد خاصة خلال الفترة الصباحية كما تنشط الرياح أحياناً، تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٦٠٠متر وما فوق.أما الجمعة فيكون غائم جزئياً مع امطار محلية يتخللها انفراجات واسعة خلال النهار واستمرار الانخفاض بدرجات الحرارة على الجبال والداخل كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٥٠٠متر وما فوق