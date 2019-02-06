الجسر دعا الوزراء في الحكومة العتيدة الى تطبيق مبدأ "صفر مشاكل"

دعا عضو كتلة "المستقبل" النائب ​سمير الجسر​ في تصريح له على وسائل التواصل الاجتماعي، "الوزراء في الحكومة العتيدة الى تطبيق مبدأ "صفر مشاكل" في ما بينهم، لانهم اذا اختلفوا لن يستطيعوا العمل لانقاذ ​الاقتصاد​ الوطني الذي يعيش اياما صعبة جدا، والذي يجب ان يكون في مقدمة اهتمامات الحكومة".

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