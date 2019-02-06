الجيش: طائرتا استطلاع إسرائيليتان نفذتا طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب أمس

كشفت قيادة ​الجيش اللبناني​ - مديرية التوجيه، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 5 شباط 2019 الساعة 7:45، الأجواء اللبنانية من فوق ​بلدة رميش​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق ​البقاع الغربي​ و​الجنوب​، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 15:30 من فوق بلدة ​علما الشعب​".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "عند الساعة 19:40، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 20:25 من فوق البلدة المذكورة".