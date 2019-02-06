مفرزة استقصاء الشمال أوقفت عصابة نفذت العديد من السرقات آخرها طالت المدرسة الأرثوذكسية برحبة

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "ليل 30-31 كانون الثاني 2019، أقدم مجهولان بواسطة الكسر والخلع على الدخول إلى المدرسة الوطنية الأرثوذكسية في ​بلدة رحبة​ - عكار وسرقة مبلغ 4 ملايين ليرة لبنانية، والعصا الرعائية للمطران ​باسيليوس منصور​ من داخل غرفته في المدرسة المذكورة".

وبيّنت في بلاغ أنّ "نتيجة الرصد والمتابعة المكثّفة، وفي أقلّ من 24 ساعة، تمكّنت قوة من ​مفرزة استقصاء الشمال​ في وحدة الدرك الإقليمي، من توقيف في بلدتي حيزوق و​قبعيت​ كلًّا من اللبنانيين: "ف. ح." من مواليد عام 1992، "خ. ع." من مواليد عام 1989 و"ا. ا." مواليد عام 1996؛ وضبطت آلية نوع "رينو رابيد" الّتي كانت تُستخدم في عمليات سرقة، وحجزت عدليًّا".

وأوضحت المديرية أنّ "بالتحقيق معهم، اعترف الأول بالاشتراك مع الثاني بالسرقة، حيث تمّ ضبط العصا الّتي كانت مخبأة خلف منزل "ف. ح."، بالإضافة إلى بندقية صيد مسروقة. كما اعترف بالاشتراك مع الثالث بسرقة منازل عدّة في عكار بالطريقة ذاتها، وهي عبارة عن أموال، بنادق صيد ...".

ولفتت إلى أنّ "المضبوط سُلّم إلى صاحبه، وأودع الموقوفون ​القضاء​ المختص، بناء على إشارته".