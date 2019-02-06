جدد النائب ​جورج عطالله​ في ذكرى وثيقة التفاهم "تمسّكنا بها وإنفتاحنا على الاخرين مع هامش من الاختلاف الطبيعي، ونتطلع لتطبيق كافة بنود الوثيقة وفي طليعتها ​مكافحة الفساد​ وبناء الدولة".

كانت هذه تفاصيل خبر جورج عطالله بذكرى وثيقة التفاهم: نتطلع لتطبيق كافة بنودها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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