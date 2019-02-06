عسيران: للترفع الى مستوى المسؤولية لحفظ لبنان وحرمة شعبه

إعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي عسيران في تصريح ان مشوار الاصلاح لاعادة تقويم الحياة العامة والحياة الاقتصادية في لبنان مشوار شاق وصعب ، وعلى المعنين ان يعلموا مدى خطورة الظروف التي يعيشها الاقتصاد اللبناني بعد ان ضعفت الموارد ولم يعد بامكان اللبنانين من التحصيل ورفد الاقتصاد من مختلف انحاء المعمورة .
ولفت النائب عسيران إلى ان "جهاد اللبنانيين في اعادة بناء لبنان واقتصاده وحياته لا يمكن ان تكون عرضة للمناكفات السياسية واصبح يكفي التبذير والتبذير والشعارات الفارغة ، لقد أنفق مال على هذه الاصلاحات ولا أساس قيم لهذا الانفاق ، والشعب اللبناني سيكون بالمرصاد لكل " شواذ "، وشواذ ، ومن غير المعقول ان يكون الوزراء مدراء عامون في وزاراتهم ، وهم بعد نيل ثقة المجلس النيابي وزراء في السياسة وعليهم ان يترفعوا الى مستوى المسؤولية لحفظ لبنان وحرمة الشعب اللبناني الذي عانى من حروب وعوز وقساوة ".
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