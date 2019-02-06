عسيران: للترفع الى مستوى المسؤولية لحفظ لبنان وحرمة شعبه

إعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي عسيران​ في تصريح ان مشوار الاصلاح لاعادة تقويم ​الحياة​ العامة والحياة الاقتصادية في ​لبنان​ مشوار شاق وصعب ، وعلى المعنين ان يعلموا مدى خطورة الظروف التي يعيشها ​الاقتصاد اللبناني​ بعد ان ضعفت الموارد ولم يعد بامكان اللبنانين من التحصيل ورفد الاقتصاد من مختلف انحاء المعمورة .

ولفت النائب عسيران إلى ان "جهاد اللبنانيين في اعادة بناء لبنان واقتصاده وحياته لا يمكن ان تكون عرضة للمناكفات السياسية واصبح يكفي التبذير والتبذير والشعارات الفارغة ، لقد أنفق مال على هذه الاصلاحات ولا أساس قيم لهذا الانفاق ، و​الشعب اللبناني​ سيكون بالمرصاد لكل " شواذ "، وشواذ ، ومن غير المعقول ان يكون الوزراء مدراء عامون في وزاراتهم ، وهم بعد نيل ثقة ​المجلس النيابي​ وزراء في ال​سياسة​ وعليهم ان يترفعوا الى مستوى المسؤولية لحفظ لبنان وحرمة الشعب اللبناني الذي عانى من حروب وعوز وقساوة ".