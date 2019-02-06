استقبل ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ النائب ​بهية الحريري​ التي وجّهت اليه دعوة لحضور منتدى ​الطائف​ بعنوان "انجازات وأرقام وشركاء" الذي يُعقد بمناسبة الذكرى ال 14 لاغتيال الرئيس ​رفيق الحريري​.

كانت هذه تفاصيل خبر عون تلقى دعوة من بهية الحريري للمشاركة في منتدى الطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.