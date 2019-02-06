سليم عون: هذه حكومة العهد الاولى ومن مسؤوليتنا تبديد هواجس جنبلاط

اشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​سليم عون​ إلى ان "هناك ملفات عديدة نتفق فيها مع ​تيار المستقبل​ خصوصا فيما يخص الرؤية الانقاذية للبلد"، مؤكدا اننا " اتفقنا على خطط محددة قبل الذهاب الى ​مؤتمر سيدر​".

وفي حديث اذاعي شدد عون على أن "هذه ​الحكومة​ هي حكومة العهد الاولى وهناك بعض الامور لا تبشر بالخير كبعض التصريحات ولكن لا اظن انه سيكون لها تأثير على عمل الحكومة".وردا على سؤال حول شعور النائب السابق ​وليد جنبلاط​ بالمؤامرة إعتبر عون أن "علينا مسؤولية تبديد هواجس جنبلاط وليس من مصلحتنا ترك اي فريق سياسي يشعر بهواجس معينة".

من جهة اخرى إعتبر عون أن "الاستقالات التي تقدم بها وزراء ​التيار الوطني الحر​ تعني انه سيكون هناك محاسبة وهذا يحث الوزراء على العمل".