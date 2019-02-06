سليم عون: هذه حكومة العهد الاولى ومن مسؤوليتنا تبديد هواجس جنبلاط

اشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم عون إلى ان "هناك ملفات عديدة نتفق فيها مع تيار المستقبل خصوصا فيما يخص الرؤية الانقاذية للبلد"، مؤكدا اننا " اتفقنا على خطط محددة قبل الذهاب الى مؤتمر سيدر".
وفي حديث اذاعي شدد عون على أن "هذه الحكومة هي حكومة العهد الاولى وهناك بعض الامور لا تبشر بالخير كبعض التصريحات ولكن لا اظن انه سيكون لها تأثير على عمل الحكومة".وردا على سؤال حول شعور النائب السابق وليد جنبلاط بالمؤامرة إعتبر عون أن "علينا مسؤولية تبديد هواجس جنبلاط وليس من مصلحتنا ترك اي فريق سياسي يشعر بهواجس معينة".
من جهة اخرى إعتبر عون أن "الاستقالات التي تقدم بها وزراء التيار الوطني الحر تعني انه سيكون هناك محاسبة وهذا يحث الوزراء على العمل".
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