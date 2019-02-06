بيّن مكتب رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المھدي، أنّ "الأخير التقى محافظ البنك المركزي الإیراني، عبد الناصر ھمتي والوفد المرافق له، وأكّد له أنّ العراق لن يكون جزءًا من منظومة العقوبات ضدّ إيران وأي شعب آخر".
ولفت في بيان، إلى أنّ "عبد المهدي أكّد أنّ العراق تمكّن من دحر عصابة "داعش" الإرهابية بفضل بطولات أبنائه والدماء الغالية للشهداء والجرحى والمضحّين ودعم أصدقائنا، وفي مقدّمتهم إيران"، منوّهًا إلى أنّ "عبدالمهدي أشاد بتطوّر العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين الجارين، وأشار إلى أنّ شعب العراق عانى من الحصار ويدرك الضرر الّذي يلحق بالشعوب من جرائه، ولن يكون العراق جزءاً من منظومة العقوبات ضد إيران وأي شعب آخر".
كانت هذه تفاصيل خبر عبد المھدي: العراق لن يكون جزءا من منظومة العقوبات ضد إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.