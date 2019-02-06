عبد المھدي: العراق لن يكون جزءا من منظومة العقوبات ضد إيران

بيّن مكتب رئيس مجلس الوزراء ​العراق​ي عادل عبد المھدي، أنّ "الأخير التقى محافظ البنك المركزي الإیراني، عبد الناصر ھمتي والوفد المرافق له، وأكّد له أنّ العراق لن يكون جزءًا من منظومة العقوبات ضدّ ​إيران​ وأي شعب آخر".

ولفت في بيان، إلى أنّ "عبد المهدي أكّد أنّ العراق تمكّن من دحر عصابة "داعش" الإرهابية بفضل بطولات أبنائه والدماء الغالية للشهداء والجرحى والمضحّين ودعم أصدقائنا، وفي مقدّمتهم إيران"، منوّهًا إلى أنّ "عبدالمهدي أشاد بتطوّر العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين الجارين، وأشار إلى أنّ شعب العراق عانى من الحصار ويدرك الضرر الّذي يلحق بالشعوب من جرائه، ولن يكون العراق جزءاً من منظومة العقوبات ضد إيران وأي شعب آخر".