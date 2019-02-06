رئاسة تركيا: ندين بشدة إعلان ماكرون يوما وطنيا لإحياء ذكرى "إبادة الأرمن"

شدّد المتحدث باسم ​الرئاسة التركية​ ​إبراهيم قالن​، على "أنّنا نُدين بشدّة إعلان الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، 24 نيسان يومًا لإحياء ذكرى "إبادة الأرمن" المزعومة". وأكّد "أنّنا نرفض استخدام ماكرون الأحداث التاريخية كمادة سياسية لإنقاذ نفسه من المشكلات السياسية الّتي تعاني منها بلاده"، لافتًا إلى أنّ "​الإبادة الأرمنية​ المزعومة، كذبة سياسية تتعارض مع الحقائق التاريخية، و​تركيا​ لا تقيم لها وزنًا".

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