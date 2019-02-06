أعرب قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط جوزيف فوتيل، عن قلقه أمام أعضاء في مجلس الشيوخ، عقب نشر شبكة "سي إن إن" التلفزيونية تحقيقًا يقول إنّ أسلحة ومعدات أرسلتها الولايات المتحدة الأميركية إلى السعودية والإمارات، قد تمّ استخدامها من جانب مجموعات مسلحة في اليمن.
وركّز على "وجوب أن ننظر عن كثب بالمزاعم في هذه القضية تحديدًا، من أجل معرفة ما حدث. يجب علينا أن نتحقّق من ذلك بشكل أفضل".
ووفقاً لشبكة "سي إن إن"، فإنّ التحالف الّذي تقوده السعودية في اليمن والمدعوم من واشنطن، قام بنقل أسلحة ومركبات عسكرية أميركية الصنع إلى مقاتلين مرتبطين بـ"القاعدة" وإلى مجموعات مسلحة سلفية متطرفة ومجموعات أخرى".
كانت هذه تفاصيل خبر فوتيل قلِق من وصول معدات عسكرية أميركية إلى أيدي جماعات مسلحة في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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