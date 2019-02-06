فوتيل قلِق من وصول معدات عسكرية أميركية إلى أيدي جماعات مسلحة في اليمن

أعرب قائد ​القوات الأميركية​ في الشرق الأوسط ​جوزيف فوتيل​، عن قلقه أمام أعضاء في مجلس الشيوخ، عقب نشر شبكة "سي إن إن" التلفزيونية تحقيقًا يقول إنّ أسلحة ومعدات أرسلتها ​الولايات المتحدة الأميركية​ إلى ​السعودية​ و​الإمارات​، قد تمّ استخدامها من جانب مجموعات مسلحة في ​اليمن​.

وركّز على "وجوب أن ننظر عن كثب بالمزاعم في هذه القضية تحديدًا، من أجل معرفة ما حدث. يجب علينا أن نتحقّق من ذلك بشكل أفضل".

ووفقاً لشبكة "سي إن إن"، فإنّ التحالف الّذي تقوده السعودية في اليمن والمدعوم من واشنطن، قام بنقل أسلحة ومركبات عسكرية أميركية الصنع إلى مقاتلين مرتبطين بـ"القاعدة" وإلى مجموعات مسلحة سلفية متطرفة ومجموعات أخرى".