"طالبان": أميركا تعهدت خلال المحادثات بسحب نصف قواتها من أفغانستان بحلول نيسان

كشفت وكالة "رويترز"، أنّ "​حركة طالبان​" تقول إن ​الولايات المتحدة الأميركية​ تعهّدت خلال المحادثات بينهما، بسحب نصف قواتها من ​أفغانستان​ بحلول شهر نيسان المقبل".

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