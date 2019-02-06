باسيل: المارونية السياسية ماتت ولا يمكن إحياؤها

أكد وزير الخارجية ​جبران باسيل​ أن "موقفي من ​إسرائيل​ هو الموقف الرسمي للدولة اللبنانية وليس موقف التيار، لأنّني أتكلّم بصفتي وزيرا للخارجية، وهذا هو الموقف الذي يتبنّاه كافة الأطراف بمن فيهم حليف ​حزب الله​ الأول أي ​حركة أمل​"، مشيرا الى اننا "عندما نتكلّم عن السلام مع "​اسرائيل​" فنحن نتكلّم عن السلام بالشروط التي تضعها ​الدولة اللبنانية​، وهي ثلاثة اولا وقف الاعتداءات واعادة ​اللاجئين الفلسطينيين​ والاعتراف بدولة فلسطينية حرة".

وفي حديث اذاعي رد باسيل على اتهامه بالعمل لإحياء ​المارونية السياسية​ مؤكدا أن "المارونية السياسية ماتت ولا يمكن إحياؤها، الأمر نفسه بالنسبة للسنية السياسية والشيعية السياسية"، مشيرا الى اننا "نعيش اليوم في زمن التفاهمات".