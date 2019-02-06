باسيل: المارونية السياسية ماتت ولا يمكن إحياؤها

أكد وزير الخارجية جبران باسيل أن "موقفي من إسرائيل هو الموقف الرسمي للدولة اللبنانية وليس موقف التيار، لأنّني أتكلّم بصفتي وزيرا للخارجية، وهذا هو الموقف الذي يتبنّاه كافة الأطراف بمن فيهم حليف حزب الله الأول أي حركة أمل"، مشيرا الى اننا "عندما نتكلّم عن السلام مع "اسرائيل" فنحن نتكلّم عن السلام بالشروط التي تضعها الدولة اللبنانية، وهي ثلاثة اولا وقف الاعتداءات واعادة اللاجئين الفلسطينيين والاعتراف بدولة فلسطينية حرة".
وفي حديث اذاعي رد باسيل على اتهامه بالعمل لإحياء المارونية السياسية مؤكدا أن "المارونية السياسية ماتت ولا يمكن إحياؤها، الأمر نفسه بالنسبة للسنية السياسية والشيعية السياسية"، مشيرا الى اننا "نعيش اليوم في زمن التفاهمات".
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