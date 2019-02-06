لا تدع الحالة الاقتصادية الصعبة تقف حاجزًا أمامك: تملّك بيتًا وسيّارة مع مبادرة Go Grand & Go Home

تضافرت جهود Grand Cinemas وشركتي صقر العقاريّة و Century Motors لتقدّم فرصة ربح كبيرة لمحبّي الأفلام!

ونظرًا للحالة الاقتصاديّة المتردّية في ​لبنان​، أطلقت هذه الشركات مبادرة Go Grand & Go Home لتسمح لعملائها بتملّك بيت تقدمة شركة صقر العقاريّة، وسيّارة هيونداي i20 أوتوماتيكيّة موديل 2019 سعتها 1.4 لتر، وذلك فقط بشراء باقة تذاكر من Grand Cinemas لا تتخطّى قيمتها 20 دولارًا أميركيًّا. وتشمل هذه الباقة تذكرة دخول واحدة للفيلم وعلبة فشار ومشروبًا غازيًّا، بالإضافة إلى إمكانيّة دخول السحب بواسطة هذه البطاقة.

وأعلن السيّد جان رميا، المعروف بحملات مماثلة سابقة خاصّة بـ Grand Cinemas، قائلًا: "يسرّنا أن يكون عرضنا لهذا العام قد بلغ مستويات أعلى في ما يتعلّق بالجوائز، وبخاصّة في هذه الأوقات العصيبة. ولطالما سعينا جاهدًا لنكون قدوة في مجال السينما، وقد حقّقنا ذلك من خلال تحويل الأحلام إلى حقيقة".

وعلّق بدوره السيّد ​جورج خوري​، مدير التسويق في شركة صقر العقاريّة، قائلًا: "نفتخر بالتعاون مع Grand Cinemas بهدف دعم الأشخاص الذين يواجهون صعوبة في شراء بيت في ظلّ غياب ​القروض​ المدعومة. وإنّ هذه المبادرة هي جزء من التزام شركة صقر العقاريّة لتزويد أفضل الحلول وخطط الدفع لمن يرغب بشراء بيت أحلامه".

أمّا زينا شمط، مديرة التسويق في شركة Century Motors، فأعربت عن حماسها إزاء هذا التعاون، قائلةً: "لقد سررنا جدًّا بشراكتنا مع Grand Cinemas لإعطاء محبّي الأفلام فرصة ربح سيّارة هيونداي i20 موديل 2019، السيّارة الأكثر تقديرًا في فئتها. نحن في شركة Century Motors نُعرف باهتمامنا بعملائنا وبتزويدنا الراحة لهم بفضل الكفالة الأفضل في لبنان، والتي تصلح لمدّة 6 سنوات أو مسافة 120 ألف كيلومترًا. وقد أتت هذه المبادرة كأنسب مثال على ذلك".

لمحة عن Grand Cinemas

تمّ إطلاق Grand Cinemas في لبنان عام 2007 من قبل مالكها سليم رميا، وأصبحت عنوانًا للترفيه المميّز في جميع أنحاء لبنان، وذلك بعد تحقيقها نجاح غير مسبوق في المنطقة. اليوم، تضمّ Grand Cinemas 6 فروع: ABC ​الأشرفية​، وضبيّه و​فردان​ - حيث قدّمت تجربة MX4D الأولى - The Spot و Las Salinas و Galaxy، بالإضافة إلى فروعها في الكويت والأردن والبحرين. كما تقدّم جميع مسارح Grand Cinemas الخدمات الأكثر تقدّمًا في هذا المجال، وهي E/TICKET و E/KIOSK و DIGITAL 3D، إلى جانب بطاقة الولاء التي تمكّن حامليها من جمع النقاط واستبدالها بهدايا لا تُحصى.

وانطلاقاً من مهمّتنا في تقديم ابتكارات سينمائية رائدة إلى منطقتنا كلّها، فإنّنا ملتزمون إلى الأبد بشعار Grand Cinemas: الترفيه دائمًا.

للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة المواقع التالية:

www.grandcinemasme.com | www.facebook.com/GCLebanon www.srndco.com