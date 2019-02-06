اشار رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​وليد جنبلاط​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "اذا كان اي من نصيحة ابديها فإنه من المفيد ان يكون البند الاول في ​البيان الوزاري​ هو الاصلاح كما ورد في توصيات سيدر، اما تحاليل بعض مواقع الممانعة فإطمئنوا كل شيء على ما يرام وارتاحوا على تعبكم".

كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط: من المفيد ان يكون البند الاول بالبيان الوزاري هو الاصلاح كما ورد في سيدر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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