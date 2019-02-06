"المكرونة السويسي" يرتفع جنيهين.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:
ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي والبوري، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق العبور، بينما تراجع سعر كيلو البلطي 50 قرشًا.
وبحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق، استقرت أسعار الجمبري، والكابوريا، والسبيط والكاليماري، دون تغير عن مستواها أمس.
وتراوح سعر كيلو السمك البلطي خلال تعاملات اليوم بين 22 و 23.5 جنيه بتراجع 50 قرشًا.
وارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي جنيهين ليتراوح اليوم بين 50 و66 جنيهًا، والسمك البوري بين 35 و 41 جنيهًا، بزيادة جنيه، في سوق العبور.
وتراوح سعر كيلو الجمبري بين 250 و320 جنيهًا، وسجل سعر كيلو السمك البلطي الفيله بين 30 و80 جنيهًا، وهي نفس أسعار الأمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و180 جنيهًا، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و140 جنيهًا.
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