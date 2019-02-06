برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

اعتمد الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، نتيجة الشهاده الأعدادية للفصل الدراسي الأول 2018 - 2019 .

وبلغت نسبة النجاح ٨٥.٩%، بحضور 99 ألف و452 طالبًا وطالبة وتخلف عنها 1192.

كما اعتمد محافظ الدقهلية نتيجة امتحانات الإعدادية المهنية والتي تقدم لها 3761 طالبا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 86%.

رابط النتيجة.. http://dakahlia.natega.xyz