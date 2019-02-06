برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:
اعتمد الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، نتيجة الشهاده الأعدادية للفصل الدراسي الأول 2018 - 2019 .
وبلغت نسبة النجاح ٨٥.٩%، بحضور 99 ألف و452 طالبًا وطالبة وتخلف عنها 1192.
كما اعتمد محافظ الدقهلية نتيجة امتحانات الإعدادية المهنية والتي تقدم لها 3761 طالبا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 86%.
رابط النتيجة.. http://dakahlia.natega.xyz
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