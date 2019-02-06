بالصور.. سقوط أمطار غزيرة على دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط – محمد إبراهيم

شهدت مدن وقرى دمياط، صباح اليوم الأربعاء، سقوط أمطار غزيرة مصحوبة بصقيع في معظم مناطق الإقليم منها دمياط الجديدة وفارسكور والزرقا، ما أدى إلى غلق بوغاز عزبة البرج أمام حركة الصيد، وتكدست المراكب الصيد في مدخل البوغاز نظرًا لشدة وسرعة الرياح وارتفاع الأمواج.

وتسببت موجة الطقس السيئ في تعطل الحركة التجارية وأغلقت المحال التجارية أبوابها قبل مواعيدها المعتادة مساء الثلاثاء، بسبب خلو الشوارع من المارة، في الوقت الذي تسير فيه حركة الملاحة داخل الميناء تسير بصورة طبيعية.

ووجهت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، رؤساء المدن والقرى برفع حالة التأهب القصوى لمواجهة المشكلات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية، ورفع مياه الأمطار وفتح ممرات جانبية لمواجهة الأمطار وكذلك التأكد من تشغيل محطات الرفع والمرور عليها بشكل دوري.

وكثفت مديرية الأمن جهودها لتشديد الرقابة المرورية على الطرق السريعة ومداخل المدن تجنبًا لوقوع حوادث على الطرق، وأسرعت سيارات شفط المياه إلى الشوارع لشفط مياه الأمطار المتراكمة في عدد من المناطق في مدينة دمياط.

وشهدت أسواق السمك بمحافظة دمياط ارتفاعًا في الأسعار، وبلغ سعر كيلو البوري 60 جنيها، للحجم الكبير و40 جنيهًا للحجم المتوسط، و30 جنيهًا للبلطي الكبير "للقلي"، و140 جنيه لـ "البربون"، و160 جنيهًا للغطيان، وسعر البطارخ 850 جنيه للكيلو، و250 جنيهًا للجمبري "كبير".