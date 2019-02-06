محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – فتحي سليمان: قُتل تاجري مخدرات من العناصر الإجرامية الخطرة التي اعتادت ترويج المواد المخدرة في تبادل لإطلاق النيران مع القوات، اثناء مداهمتها لمنطقة السحر والجمال. كما أعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها اليوم الأربعاء، القبض على أخر، وعثرت بحوزتهم على اسلحة نارية وكمية من مخدر الهيروين.

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع عنصرين إجراميين من مروجي المخدرات في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالسحر والجمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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