ترامب يحذر الصين من سرقة وظائف الأميركيين وثروتهم

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصين الثلاثاء، من أنّه لن يعود بإمكانها "سرقة الوظائف والثروة الأميركيّة"، مطالباً بـ"تغييرات هيكليّة" من بكين لإنهاء ممارساتها التجاريّة "غير العادلة"، وذلك في خطاب حول حال الاتحاد ألقاه أمام الكونجرس.

وقال ترامب "أكنّ الكثير من الاحترام للرئيس الصيني شي جينبينغ، ونحن نعمل على اتّفاق تجاري جديد مع الصين، لكنّه يجب أن يتضمن تغييرات هيكلية حقيقية لإنهاء الممارسات التجارية غير العادلة وخفض العجز المزمن لدينا وحماية الوظائف الأميركية".

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