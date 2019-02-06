روسيا: سننسحب من المعاهدة النووية في غضون 6 أشهر

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، إن موسكو ستنسحب من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى في غضون ستة أشهر في إطار رد متناسب على انسحاب الولايات المتحدة منها. بحسب ما نقلته وكالة إنترفاكس للأنباء

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مطلع الأسبوع إن روسيا علقت العمل بالمعاهدة التي تعود إلى فترة الحرب الباردة بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أنها ستنسحب منها خلال ستة أشهر إلا إذا أوقفت موسكو ما تصفه واشنطن بانتهاكات للمعاهدة الموقعة عام 1987.

وتنفي موسكو انتهاك المعاهدة.

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