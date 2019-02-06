الأمم المتحدة: كوريا الشمالية تخبئ صواريخ في مطارات لتفادي ضربات أميركية محتملة

قالت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة إن برنامجي كوريا الشمالية الصاروخي والبالستي لا يزالان على حالهما وبأن بيونج يانج تستخدم مطارات ومنشآت أخرى لحماية أسلحتها من ضربات أميركية محتملة.

وقالت اللجنة في تقرير إن العقوبات ضد كوريا الشمالية "غير فعالة" وبأن بيونج يانج لا تزال قادرة على الحصول على شحنات غير شرعية من منتجات النفط وبيع الفحم المحظور وانتهاك حظر على الاسلحة.

وجاء في التقرير أن "برنامجي جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية النووي والبالستي لا يزالان على حالهما".

وأضاف "توصلت اللجنة إلى أن جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية تستخدم منشآت مدنية، بينها مطارات لتجميع صواريخ بالستية وإجراء تجارب، لكي تمنع بشكل فاعل ضربات قاضية".

وتم إرسال التقرير السري إلى مجلس الأمن في وقت يستعد الرئيس دونالد ترامب لقمة ثانية هذا الشهر مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، تأمل واشنطن منها إحراز تقدم ملموس في نزع السلاح النووي لبيونج يانج.

وقادت إدارة ترامب مساع في الامم المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية قاسية على كوريا الشمالية رداً على تجاربها النووية وإطلاقها صواريخ في 2017.

لكن كوريا الشمالية قامت بعمليات نقل غير شرعية للنفط والوقود والفحم مستخدمة شبكة من السفن في البحر، للالتفاف على إجراءات تفرضها الأمم المتحدة لحرمان بيونج يانج من العائدات لبناء برامجها التسلحية.

وقال التقرير إن "تلك الانتهاكات تجعل العقوبات الدولية الأخيرة غير فعالة، بتجاهلها القيود على استيراد جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية للمنتجات النفطية والنفط الخام والحظر المفروض على الفحم في 2017".