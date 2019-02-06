ترامب: العقوبات الأمريكية خنقت طموحات النظام الإيراني الإقليمية

كتبت - سارة طارق:

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن قراره بانسحاب بلاده من الصفقة النووية الإيرانية، وإعادة فرض العقوبات على طهران، قد فرض ضغوطًا هائلة على النظام الإيراني، وخنق طموحاته الإقليمية، وكذلك تباطؤ قدرتها على الحصول على سلاح نووي.

وقال ترامب مساء الثلاثاء أمام الكونغرس خلال خطابه عن حالة الاتحاد: "لقد تحركت إدارتي بشكل حاسم لمواجهة أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم لضمان عدم حصول هذه الديكتاتورية الفاسدة على أسلحة نووية، سحبت الولايات المتحدة الصفقة النووية الإيرانية الكارثية ،وفي الخريف الماضي ، وضعنا أصعب العقوبات المفروضة على أي دولة."

يذكر أن التقرير الجديد الذى صدر يوم الاثنين من المفتش العام للبنتاغون أن "العقوبات الأمريكية التي أعيد

فرضها على إيران في أغسطس ونوفمبر 2018 كان لها تأثير محدود على قدرة إيران على العمل في سوريا، حيث تساعد البلاد في تمويل وتسليح وكلاء لدعم الرئيس السوري بشار الأسد."

كم يضيف التقرير إن فرض عقوبات إضافية قد يعيق إيران لكن حتى الآن ، كان التأثير ضئيلاً في أحسن الأحوال. و قد جادل ترامب منذ مدة طويلة بأن الاتفاق النووي الإيراني لم يمنع البلاد من الحصول على سلاح نووي ، وأن البقاء في الصفقة كان سيؤدي في الواقع إلى امتلاك أسلحة نووية في "وقت

قصير".

ولكن وفقًا لتقرير أصدره كبار مسؤولي الاستخبارات الأمريكية الأسبوع الماضي ، فإن "التنفيذ المستمر" لإيران للاتفاق حتى بعد أن أخرج ترامب الولايات المتحدة منه "زاد من الوقت الذي تحتاجه إيران لإنتاج مواد انشطارية كافية السلاح النووي من بضعة أشهر إلى حوالي سنة واحدة. والأكثر من ذلك ، يحذر التقرير من أن "المسؤولين الإيرانيين قد هددوا علناً باستئناف الأنشطة النووية التي تحددها الاتفاقية النووية إذا لم تكتسب إيران فوائد التجارة والاستثمار الملموسة التي تتوقعها من الصفقة" لذلك ، لم يقتصر ضغط ترامب على إيران على تحقيق ما أراده ، بل إن قراره بالانسحاب من الاتفاق النووي قد يدفع إيران في الواقع إلى محاولة السعي للحصول على سلاح نووي.

وهذا يعني أن انتصار ترامب على إيران أثناء خطاب حالة الاتحاد كان يستند إلى خيال أكثر بكثير منه في الواقع.