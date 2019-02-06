قوات الاحتلال تعتقل 10 فلسطينيين في عمليات دهم وتفتيش بالضفة الغربية

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اعتقلت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، 10 مواطنين فلسطينيين على الأقل خلال عمليات دهم وتفتيش نفذتها في مواقع مختلفة بالضفة الغربية، وطالت عددا من المنازل، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقالت مصادر فلسطينية إن عمليات الاعتقال تركزت
وفي سياق آخر، طردت قوات الاحتلال، صباح اليوم، عشرات العائلات الفلسطينية من خيامها في عدة مناطق بالأغوار الشمالية شمال الضفة؛ بهدف
وأفادت مصادر فلسطينية، بأن الاحتلال طرد العائلات من مناطق: "الراس الأحمر"، و"الميتة"، و"البرج"، و"حمامات المالح".
ولوحظت عائلات فلسطينية وهي تغادر خيامها مستقلة جرارات زراعية، كما شوهدت مركبات عسكرية احتلالية تجوب المكان.
يشار إلى أن الاحتلال أخطر الأسبوع الماضي بطرد العائلات المذكورة، اليوم من العاشرة صباحا حتى الخامسة مساء.
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