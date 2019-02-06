رئيس وزراء العراق يبحث مع مسؤولة أممية أعمال إزالة الألغام في الموصل

رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهديوكالات :
بحث رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اليوم الأربعاء مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيسة
وقال مكتب عبد المهدي - في بيان إن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي استقبل صباح اليوم ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيسة
وأضاف أن "الاجتماع تناول التعاون في المجالات الإنسانية، كما تم استعراض تقرير بعثة الأمم المتحدة حول العراق إلى مجلس الأمن الدولي، وأعمال إزالة الألغام في الموصل، إلى جانب أهم البرامج والأنشطة المستقبلية للبعثة الدولية".
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