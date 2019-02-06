مادورو لـ ترامب: لماذا أنت مهووس بفنزويلا؟

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

وكالات :

هاجم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الأربعاء، نظيره الأميركي دونالد ترامب الذي أعرب عن دعمه "حرية فنزويلا"، متسائلا عن "هوس" ترامب بفنزويلا خلال خطاب حالة الاتحاد، وفقًا لشبكة سكاي نيوز الأخبارية.

وفي خطاب بثه التلفزيون الحكومي في فنزويلا، قبل خطاب ترامب، تساءل الرئيس الفنزويلي: "لماذا سيتحدث

الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن قضايا فنزويلا خلال خطاب حالة الاتحاد السنوي؟".

وقال مادورو: "اليوم سوف يلقي خطابا، وأعلن أنه سيتحدث فيه عن فنزويلا. لكن لحظة يا سيدي، ألست رئيس الولايات المتحدة الأميركية؟ ألا تعاني

مشكلات كافية في الولايات المتحدة لتكون مهووسا بالوطن النبيل للمحرِر سيمون بوليفار، فنزويلا"؟

ومضى مادورو يقول في خطابه المسجل: "هل يمكنكم تقديم تفسير لهوس وهواجس دونالد ترامببالنسبة لفنزويلا؟ هل لديكم تفسير منطقي؟ هل هذا طبيعي؟".

وأردف مادورو قائلا: "هل تعرفون ما هو؟ إنه النفط الفنزويلي. فقد الأمل في سرقة النفط من الوطن الفنزويلي. النفط لفنزويلا والفنزويليين الآن وإلى الأبد".