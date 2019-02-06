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هاجم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الأربعاء، نظيره الأميركي دونالد ترامب الذي أعرب عن دعمه "حرية فنزويلا"، متسائلا عن "هوس" ترامب بفنزويلا خلال خطاب حالة الاتحاد، وفقًا لشبكة سكاي نيوز الأخبارية.
وفي خطاب بثه التلفزيون الحكومي في فنزويلا، قبل خطاب ترامب، تساءل الرئيس الفنزويلي: "لماذا سيتحدثالرئيس الأميركي دونالد ترامب عن قضايا فنزويلا خلال خطاب حالة الاتحاد السنوي؟".
وقال مادورو: "اليوم سوف يلقي خطابا، وأعلن أنه سيتحدث فيه عن فنزويلا. لكن لحظة يا سيدي، ألست رئيس الولايات المتحدة الأميركية؟ ألا تعاني
ومضى مادورو يقول في خطابه المسجل: "هل يمكنكم تقديم تفسير لهوس وهواجس دونالد ترامببالنسبة لفنزويلا؟ هل لديكم تفسير منطقي؟ هل هذا طبيعي؟".
وأردف مادورو قائلا: "هل تعرفون ما هو؟ إنه النفط الفنزويلي. فقد الأمل في سرقة النفط من الوطن الفنزويلي. النفط لفنزويلا والفنزويليين الآن وإلى الأبد".
كانت هذه تفاصيل خبر مادورو لـ ترامب: لماذا أنت مهووس بفنزويلا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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