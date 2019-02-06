ماي تتعهد بتأمين الحدود مع أيرلندا الشمالية

ذكرت صحيفة جارديان، أن رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، أطلقت طلقة تحذيرية على أنصار بريكسيت، وأصرت على أنه "لا يوجد أي اقتراح" بأن بريطانيا ستترك الاتحاد الأوروبي دون وجود شرط تأمين للحماية للحدود مع أيرلندا الشمالية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال الخطاب الذى ألقته ماى في بلفاست عاصمة أيرلندا أنها لن تقبل أي شيء من شأنه تعطيل حياة المجتمعات الحدودية، إلا أن التكنولوجيا يمكن أن "تلعب دورًا" في أي ترتيبات بديلة.

وقالت إنها تعرف أن هناك مخاوف في أيرلندا الشمالية بشأن استبدال ترتيبات الدعم ، وقالت "إنه سيكون هناك دائمًا خيار تأمين لمنع وجود حدود صلبة في اتفاقية الانسحاب، أنا لا أقترح إقناع الناس بقبول صفقة لا تحتوي على تأمين للمستقبل".

كما ذكرت أنه "لا يوجد ما يشير إلى أننا لن نضمن أن يكون هناك في المستقبل نصوص لهذا، فقد تم تسميتها بوثيقة تأمين الدعم" - الذي يضمن أنه إذا لم تكن العلاقة المستقبلية في مكانها بحلول نهاية تلك

الفترة، ستكون هناك ترتيبات لضمان عدم تقديمنا لأي حدود صعبة".

وفي وقت سابق من خطابها، بدت أيضا مذكرة تحذير حول الترتيبات البديلة التي يعمل عليها بعض أعضاء البرلمان لتحل محل الدعم.

وقالت إن الحدود السلسة هي "حجر الزاوية الذي تجمع المجتمع في أيرلندا الشمالية لتحقيق السلام والازدهار". وقالت ماي إنها تفهم أن "احتمالية تغيير الدعم وإعادة فتح اتفاقية الانسحاب تخلق قلقا حقيقيا في إيرلندا الشمالية ، لكن كان من الضروري الحصول على الصفقة من خلال مجلس العموم".

جاء رد جمهور أصحاب الأعمال والمديرين التنفيذيين لأيرلندا الشمالية بتصفيق فاتر لخطابها، وقال العديد منهم إنهم يشعرون بالإحباط لأن خطتها لتفادي الحدود الصعبة وتعطل التجارة ما زالت غير واضحة. وقال آودان كونولي مدير اتحاد بيع التجزئة لأيرلندا الشمالية ، إنه يأمل في أن يعقد اجتماع مع ماى بعد خطابها توضيحًا

عن الكيفية التي أرادت بها التوفيق بين الوعود على الدعم وتفادي الحدود الصعبة.

وقد أعرب مؤيدو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عن قلقهم من لغة ماى ، حيث يعتبرونها خطوة إلى الوراء من الضمانات السابقة.

وجاءت هذه التصريحات في وقت تستعد فيه ماى للقاء زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل لأول مرة منذ الهزيمة التاريخية لصفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، حيث من المتوقع أن تطلب رسميا إعادة فتح اتفاق الانسحاب من أجل معالجة المخاوف بشأن الدعم.

أضافت الصحيفة أن ماى ستسافر إلى العاصمة البلجيكية يوم الخميس القادم ، حيث ستلتقى برئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ، ورئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني ، ورئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك. وقد صرّح كل من تاسك وجانكر بأن اتفاق الانسحاب لن يعاد فتحه.

وقد أفادت بعض المصادر أنهم لا يتوقعون استقبالا حارا ، لكنها تشير إلى بدء عملية دبلوماسية جديدة ، تتضمن مقترحات بشأن الدعم الذي يعمل عليه النواب والوزراء.

يذكر أنه فى وقت سابق من أمس الثلاثاء، أبلغت ماي مجلس وزرائها أنها لن تأوي أي تأخير في خروج المملكة المتحدة في 29 مارس ، وقد تكون رسالة إلى وزراء مثل جيريمي هانت وساجد جاويد الذين اقترحوا على الأقل بعض التأخير.