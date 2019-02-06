روسيا تعلن انسحابها من معاهدة الصواريخ بعد 6 شهور ردًا على انسحاب واشنطن

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

وكالات :

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إن روسيا ستنسحب من معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى بعد 6 شهور، ردا على انسحاب الولايات المتحدة، وفقًا لوكالة أنباء سبوتنيك.

قال لافروف أن: "ما يتعلق بمعاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، فقد قلنا كل ما يلزم ردا على مزاعم الولايات المتحدة، وحدد الرئيس بوتين موقفنا، سنرد بالمثل".

وأشار لافروف إلى أن الأمريكيين علقوا اشتراكم بالمعاهدة، وفعل الجانب الروسي الشيء ذاته، وبالتالي بعد انتهاء فترة

الـ6 شهور، وبعد إصدار المذكرة الرسمية الأمريكية بشأن الانسحاب من المعاهدة، فإن الاتفاق سيتوقف عن العمل.

وأكد وزير الخارجية أن موسكو قالت كل ما لديها بشأن معاهدة الصواريخ النووية، بما في ذلك أسباب الإجراءات المثلية بشأن تعليق الولايات المتحدة لاشتراكها في المعاهدة.

وذكر أن موسكو دعت مرارا إلى بدء الحديث وعدم التأجيل، وخاصة المسائل المتعلقة بإمكان تمديد معاهدة الأسلحة الاستراتيجية

التي تنتهي في عام 2021.

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن الأسبوع الماضي أن واشنطن ستبدأ 2 فبراير الجاري الانسحاب من معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، وبدوره أعلن وزير خارجيته، مايك بومبيو، أن واشنطن ستقوم بالانسحاب من هذه المعاهدة إذا لم تعد روسيا إلى الامتثال الكامل، والقابل للتحقق للمعاهدة خلال فترة الستة شهور.

ونددت روسيا بقرار الولايات المتحدة قائلة إنها جزء من "استراتيجية" واشنطن للتنصل من التزاماتها الدولية، وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، السبت الماضي، أن بلاده ترد على قرار واشنطن بالمثل وتقوم بتعليق مشاركتها في هذه المعاهدة.