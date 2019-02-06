- 1/2
- 2/2
تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون ينص على فرض عقوبات على سوريا، فضلا عن روسيا وإيران لمساعدتها الحكومة السورية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
(تعزيز أمن أمريكا في الشرق الأوسط) على دعم أكثر من 77 عضوا بمجلس الشيوخ من أصل مئة، حسبما ذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك)
حاز مشروع القانون الذي يحمل عنوان
يشار إلى أن مشروع القانون طرح من قبل زعيم الجمهوريين السيناتور، ميتش ماكونيل، الذين لديهم 53 صوتا في مجلس الشيوخ، ومن بين الديمقراطيين الذين دعموا الوثيقة كان زعيمهم، تشاك شومر.
يذكر أن مناقشة مشروع القانون استمرت أكثر من شهر.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الشيوخ الأمريكي يتبنى تشريعًا بفرض عقوبات ضد سوريا وروسيا وإيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.