940 مليار دولار إيرادات قطاع البرامج وخدمات المعلومات في الصين

أعلنت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية أن إيرادات قطاع البرامج وخدمات المعلومات بلغت 31ر6 تريليون يوان (940 مليار دولار) في عام 2018، بزيادة 2ر14% على أساس سنوي، وفقًا لوكالةأنباء الشرق الأوسط.
وذكرت الوزارة - في أحدث إحصائيات نشرتها اليوم الأربعاء أن الأرباح الإجمالية للقطاع نمت بنسبة 7ر9% على أساس
وأضافت الوزارة أن صناعة أمن المعلومات والبرامج الصناعية حققت نموا يبلغ نحو 14% في إيراداتهما، فيما سجلت إيرادات خدمات كل من صناعتي الحوسبة السحابية والتجارة الالكترونية نموا بأكثر من 20%.
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