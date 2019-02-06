940 مليار دولار إيرادات قطاع البرامج وخدمات المعلومات في الصين

وكالات :

أعلنت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية أن إيرادات قطاع البرامج وخدمات المعلومات بلغت 31ر6 تريليون يوان (940 مليار دولار) في عام 2018، بزيادة 2ر14% على أساس سنوي، وفقًا لوكالة

أنباء الشرق الأوسط.



وذكرت الوزارة - في أحدث إحصائيات نشرتها اليوم الأربعاء أن الأرباح الإجمالية للقطاع نمت بنسبة 7ر9% على أساس

سنوي لتصل إلى 9ر807 مليار يوان (4ر120 مليار دولار).



وأضافت الوزارة أن صناعة أمن المعلومات والبرامج الصناعية حققت نموا يبلغ نحو 14% في إيراداتهما، فيما سجلت إيرادات خدمات كل من صناعتي الحوسبة السحابية والتجارة الالكترونية نموا بأكثر من 20%.

