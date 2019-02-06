الحكومة اليمنية تنتقد "صمت" الأمم المتحدة إزاء انتهاكات الحوثيين

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انتقدت الحكومة اليمنية ما وصفته بـ "تعامي الأمم المتحدة" عن انتهاكات ميليشيات الحوثي لأسباب غير واضحة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني اليوم الأربعاء، إن الانتهاكات الحوثية واضحة آخرها : تعرض وفد الفريق
وأضاف الإرياني "أن كل الانتهاكات اليومية والقتل والتدمير دون أن يكون هناك صوت واضح ومعبر من هو الطرف الذي ينقض الاتفاقات
يأتي ذلك فيما وصل إلى العاصمة اليمنية صنعاء الجنرال، مايكل أنكر لوليسغارد، الذي حل محل الجنرال المتقاعد، باتريك كاميرت، في قيادة بعثة الأمم المتحدة المعنية بمراقبة وقف إطلاق النار الهش في مدينة "الحديدة" شمال غربي اليمن.
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