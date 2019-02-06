الحكومة اليمنية تنتقد "صمت" الأمم المتحدة إزاء انتهاكات الحوثيين

وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني

وكالات :

انتقدت الحكومة اليمنية ما وصفته بـ "تعامي الأمم المتحدة" عن انتهاكات ميليشيات الحوثي لأسباب غير واضحة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني اليوم الأربعاء، إن الانتهاكات الحوثية واضحة آخرها : تعرض وفد الفريق

الأممي لإطلاق نار دون إدانة من قبل الأمم المتحدة".وأضاف الإرياني "أن كل الانتهاكات اليومية والقتل والتدمير دون أن يكون هناك صوت واضح ومعبر من هو الطرف الذي ينقض الاتفاقاتوالذي ينتهك اتفاق السويد من شأنه إضعاف دور الأمم المتحدة أمام المجتمع الدولي".يأتي ذلك فيما وصل إلى العاصمة اليمنية صنعاء الجنرال، مايكل أنكر لوليسغارد، الذي حل محل الجنرال المتقاعد، باتريك كاميرت، في قيادة بعثة الأمم المتحدة المعنية بمراقبة وقف إطلاق النار الهش في مدينة "الحديدة" شمال غربي اليمن.