كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زورق بريطاني يطارد سفينة حربية إسبانية بعيدًا عن جبل طارق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طارد زورقًا تابعًا للبحرية الملكية البريطانية، سفينة حربية، يوم أمس الثلاثاء، بعيدًا عن ساحل جبل طارق، بعد أن توغلت في المياه التي تسيطر عليها بريطانيا خلال تمرين قبالة ساحل جبل طارق.

وكان الزورق الصغير HMS Saber يشارك في مناورات مع قارب للبحرية الملكية RHIB، عندما أبحرت السفينة الإسبانية - تورنادو - إلى التدريب، حيث بقيت لمدة ساعتين.

وقال مكتب الخارجية والكومنولث، في بيان: "يمكننا تأكيد حدوث توغل من جانب البحرية الإسبانية. وكما هو الحال مع جميع عمليات التوغل، اعترضت البحرية الملكية السفينة. وعندما تعرضت للاعتراض، غادرت سفينة البحرية الأسبانية المياه الإقليمية البريطانية في جبل طارق."

وأضاف البيان: "التوغلات هي انتهاك للسيادة، وليس تهديدًا لها. ليس لدينا شك في سيادتنا على جبل طارق. لن تدخل المملكة المتحدة أبدًا في ترتيبات يمر بموجبها شعب جبل طارق تحت سيادة دولة أخرى ضد رغباتهم، ولا يدخل في عملية مفاوضات السيادة التي لا يرضيها جبل طارق".

وجاء التوغل بعد أيام فقط من قيام الاتحاد الأوروبي بإثارة غضب قصر "وايت هول" بوصف جبل طارق بـ"مستعمرة للتاج البريطاني"، في وثيقة تضمن السفر بدون تأشيرة لمواطني المملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.