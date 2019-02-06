كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رئيس عربي يعلن تأييده لعودة سوريا إلى الجامعة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن السلطات الفلسطينية تؤيد عودة سوريا إلى الجامعة العربية، وتتطلع للتوصل إلى هذا الهدف بالتشاور بين الدول العربية.

وقال عباس، في مقابلة لوكالة "سبوتنيك"، "نحن نؤيد من حيث المبدأ عودة سوريا إلى الجامعة العربية، ونأمل أن يتم التوصل إلى هذا الهدف بالتشاور بين الدول العربية خلال الفترة القادمة".

وتابع الرئيس الفلسطيني "لقد كنا دائما وما زلنا مع وحدة وسلامة الأراضي السورية، وإنهاء النزاع بالحوار".

وأضاف ردا على سؤال إن كان هناك زيارة مقررة إلى سوريا "لا يوجد برنامج لزيارة قريبة لسوريا، ولكنني أتابع عن كثب ما يحدث فيها، خاصة أن نصف مليون لاجئ فلسطيني يعيشون فيها".

وتابع "نعمل مع الدولة السورية ووكالة غوث اللاجئين الأونروا على إعادة إعمار مخيم اليرموك تمهيدا لإعادة المهجرين من المخيم إليه بأسرع وقت ممكن".