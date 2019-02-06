كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلحون يفجرون شاحنة وقود في إيران ومقتل شرطي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وكالة "مهر"الإيرانية"، اليوم الاربعاء، أن شرطي قُتل وأصيب آخر بجروح خطيرة، بعد أن فجر مسلحون شاحنة محملة بالغاز المسيل في شمال غرب إيران.

وقالت الوكالة، إن الشرطة اقتربت من رجلين في محطة بنزين في بلدة داره غارم وبدأ الرجال يطلقون النار على الشاحنة.

ونقل عن العقيد سيد علي ميرامادي، نائب رئيس شرطة مقاطعة لورستان شمال غرب إيران، قوله: "وقع انفجار مروع أدى الى تدمير نوافذ في مبان قريبة".