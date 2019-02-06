كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين توافق على مناقشة هجمات القراصنة خلال محادثات التجارة مع أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق الجانب الصيني الأسبوع الماضي في اجتماع مع ممثلي الولايات المتحدة في واشنطن على إدراج قضايا تتعلق بهجمات القراصنة على الشركات الأمريكية في قائمة الموضوعات المطروحة للنقاش في المفاوضات التجارية.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصدر في الإدارة الرئاسية الأمريكية، أن الصين رفضت في السابق مناقشة هذه القضايا لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

واجتمعت وفود صينية وأمريكية لمحادثات التجارة في واشنطن الأسبوع الماضي. وقال البيت الأبيض، في بيان، إن الجانبين أحرزا تقدمًا.. لكن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 31 يناير أن محادثات التجارة الأمريكية مع الصين تسير على ما يرام، مضيفًا أن الاتفاق النهائي لن يتم قبل اجتماعه مع الزعيم الصيني شى جين بينغ المقرر عقده في "المستقبل القريب".

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام، قد يُعقد الاجتماع في فيتنام في 27-28 فبراير.