كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: سنعطي الفرصة لعودة جنودنا بعد 19 عاما من الحروب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تطرق الرئيس دونالد ترامب، خلال حطابه عن حال الاتحاد، الأربعاء، إلى الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وقال ترامب مخاطباً أعضاء الكونغرس: "جنودنا الشجعان يقاتلون الآن في الشرق الأوسط منذ قرابة 19 عاماً. في أفغانستان والعراق ضحى ما يقرب من 7000 من الأبطال الأميركيين بحياتهم، وأصيب أكثر من 52000 أميركي بجراح بالغة، لقد أنفقنا أكثر من 7 تريليونات دولار أميركي في الشرق الأوسط. عندما كنت مرشحاً لمنصب الرئيس، تعهدت بصوت عالِ بنهج جديد، فالدول العظمى لا تخوض الحروب التي لا نهاية لها".

وأردف قائلاً: "عندما توليت السلطة، كان داعش قد سيطر على أكثر من 20 ألف ميل مربع في العراق وسوريا. واليوم، قمنا بتحرير كل تلك الأرض تقريباً من قبضة هؤلاء الوحوش المتعطشة للدماء. والآن، نعمل مع حلفائنا لتدمير فلول داعش. لقد حان الوقت لمنح محاربينا الشجعان في سوريا استقبالاً حاراً في البلاد".

ويعدّ خطاب حالة الاتحاد تقليداً سنوياً في الولايات المتحدة، حيث يستعرض الرئيس أمام مجلسي النواب والشيوخ حالة البلاد على الصعيدين الداخلي والخارجي، ويقدم اقتراحاً لجدول أعمال تشريعي للسنة المقبلة.