كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس المكسيك: يمكن تغيير الدستور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، لم يستبعد أنه قد يتم تغيير دستور البلاد، ولكن ليس من قبل الحكومة الحالية حيث لا توجد شروط لذلك في الوقت الحاضر.

وقال "أوبرادور"، في خطاب أذيع على بيريسكوب: "نريد تحولًا جديدًا، ويجب أن يكون لدينا دستور جديد. ومع ذلك، نعتقد أنه لا توجد الآن شروط لهذا. لا يمكننا إلغاء دستور جديد، لكن يجب ترك هذا للمستقبل عندما نمرر طرف القضية إلى الأجيال الجديدة حتى يتمكنوا من عقد جمعية تأسيسية وصياغة دستور جديد".

وأشار الرئيس إلى أنه على مدى 102 سنة مضت، شهد الدستور تعديلات من 700-900 مرة.

وأضاف "أوبرادور"، أن حكومته ستركز على تعزيز الإصلاح في ثلاثة مجالات رئيسية؛ مكافحة الفساد، والإفلات من العقاب، والدفاع عن الديمقراطية.