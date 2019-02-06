مصدر من وزارة أمزازي: لم يتم تسجيل أي غياب في المدارس المغربية بسبب “H1N1”

*زيد فاخي

رغم قرار عدد من أولياء وآباء تلاميذ مدارس في الدار البيضاء، عدم إرسال أبنائهم إلى المدارس خوفا من عدوى فيروس انفلونزا الخنازير، الذي أودى بحياة 16 شخصا، كشف مصدر مسؤول من داخل وزارة التربية الوطنية، أنه لم يتم تسجيل أن غياب ملحوظ.

وأكد مصدر “اليوم24″، أن الأكاديميات الجهوية، والمديريات الإقليمية تقوم بالتنسيق مع المديريات الجهوية، والمندوبيات الاقليمية لوزارة الصحة للوقاية من انتشار الداء بين صفوف التلاميذ.

وأعلنت عدد من المدارس الخاصة، بداية الشهر الجاري عن عطلة استثنائية، امتدت ما بين فاتح فبراير وبداية الأسبوع الجاري، حتى يتسنى للآباء إجراء تحاليل لأطفالهم.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، أن عدد المصابين الذين توفوا نتيجة إصابتهم بانلفونزا الخنازير ارتفع إلى 16 شخصا.

وجددت الوزارة التأكيد أن المؤشرات الوبائية للأنفلونزا الموسمية في المغرب تبقى عادية مقارنة مع الوضع الوبائي العالمي والمواسم السابقة.

وكشف المصدر ذاته، أن 4 حالات توجد في الدار البيضاء، و3 حالات في طنجة، وحالة واحدة بكل من الرباط، فاس، طانطان وأزيلال.

تجدر الإشارة إلى أن الأدوية متوفرة في المستشفيات العمومية، وكذا لدى شركات توزيع الأدوية لتزويد المصحات الخاصة.

*صحافي متدرب.