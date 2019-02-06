ملعب طنجة مرشح لتعويض مركب الأمير مولاي عبد الله بودية الأسود والأرجنتين

أصبح ملعب طنجة الكبير، مرشحا بقوة لتعويض ملعب الأمير مولاي عبد الله، واستضافة المباراة الودية بين الأسود، ومنتخب الأرجنتين، شهر مارس المقبل.

وكشفت الصفحة الرسمية، لقناة الرياضية، أن جامعة الكرة تتجه نحو تغيير طفيف، باختيار ملعب طنجة الكبير مسرحا للقاء الودي أمام رفاق ليونيل ميسي.

وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد توصلت، إلى اتفاق رسمي مع الاتحاد الأرجنيتين للعبة، من أجل تنظيم مباراة ودية ستجمع “أسود الأطلس” بمنتخب “الطانغو”، وذلك في 26 من شهر مارس المقبل، بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، قبل أن يتم طرح فكرة تحويل وجهتها.

وأعلنت الجامعة، في بلاغ رسمي لها، قبل أسبوع تقريباً، أن هذه المباراة ستقام على الساعة الثامنة والنصف مساءا، وتندرج ضمن استعدادات المنتخب المغربي لنهائيات كأس إفريقيا للأمم التي ستقام شهر يونيو المقبل في الديار المصرية.

ومن المرتقب أن تعرف هذه المباراة حضور أبرز نجوم المنتخب الأرجنتيني، في انتظار تأكيد حضور “الأسطورة” ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة الإسباني، وصاحب الكرة الذهبية في 5 مناسبات.