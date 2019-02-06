طفل يغط في النوم خلال خطاب الرئيس الأمريكي.. تعرف على هويته

لفت طفل، كان يغط في نوم عميق، الانتباه، أمس الثلاثاء، خلال خطاب ألقاه الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” في الكونغرس الأمريكي.
الطفل النائم لا تجمعه أي علاقة قرابة بـ”ترامب”، لكنه ضيفه، والسيدة الأولى في أمريكا “ميلاني” لحضور الخطاب، بعدما علما قصته، ومعاناته مع التنمر في المدرسة، بسبب تشابه اسمه العائلي مع اسم الرئيس الأمريكي.
واستضاف “ترامب” الرئيس، الطفل “جوشوا ترامب”، بعد إعلان والديه عن تعرضه للتنمر، والتخويف في المدرسة بسبب اسمه الأخير ” ترامب”، على الرغم من غياب أي صلة قرابة بينهما.
وحضر الطفل خطاب حالة الاتحاد في الكونغرس الأمريكي، بالإضافة إلى “غريس” الطفلة، التي تعافت، أخيرا، من السرطان.
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